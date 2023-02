Dominee terecht ontslagen door school na anti-LHBTI-preek

on

Dominee Bernard Randall is terecht ontslagen door het Trent College in Derbyshire nadat hij preken had gehouden waarin hij de leerlingen vertelde dat ze geen ‘LHBT-dingen’ hoefden te accepteren.

De dominee hield zijn preek omdat hij het niet eens was met de plannen van de school om LHBTI-inclusiviteit te bevorderen. Hij werd daarop ontslagen, maar de 50-jarige dominee liet het er niet bij zitten en stapte naar de arbeidsrechtbank. Die stelde de dominee in het ongelijk.

Randall vond het inclusiviteitsprogramma onverenigbaar met de christelijke ethos van de school.

Hij zei dat dat delen van het programma marxistisch, revolutionair en atheïst waren en zei in een preek in juni 2019: ‘Je hoeft de ideeën van LGBT-activisten niet te accepteren’.

De preek leidde tot klachten van sommige leerlingen, ouders en personeelsleden, die zeiden dat ze bijna in tranen uitbarstten. Volgens de rechter waren de klachten dat de boodschap leek te zijn dat het verkeerd was om LHBT te zijn en dat het oké was om te discrimineren.

‘Klap‘

‘Het is een persoonlijke klap, maar wat nog belangrijker is, het is een klap voor al diegenen die geloven in vrijheid van meningsuiting, in vrijheid van religie, en in een onderwijssysteem dat de geest van jonge mensen opent in plaats van hen te vernauwen of een ideologie op te leggen. die velen of de meesten in onze samenleving verontrustend vinden’, aldus de dominee.

‘Het is een fundamenteel beginsel van een echt democratische samenleving dat de vrije uitwisseling van ideeën goed is voor iedereen’, voegde hij er aan toe.

Een woordvoerder van Trent College zei: ‘We verwelkomen het oordeel en de afsluiting van dit langdurige en uitdagende proces. Trent College is een inclusieve gemeenschap waar we trots op zijn dat we ons inzetten om het welzijn van iedereen te ondersteunen. We willen dat elke leerling zich hier veilig voelt en zich begrepen voelt.’

De dominee zette een jaar geleden de omstreden preek op YouTube:

(Bron: BBC; screenshot: YouTube)

