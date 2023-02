Voor het eerst loopt een premier mee in Pride-parade Australië

on

De Australische premier Anthony Albanese is de eerste premier die mee heeft gelopen in de jaarlijkse Mardi Gras-parade in Sidney.

Afgelopen weekeinde deden meer dan 12.000 mensen mee aan de optocht door Oxford Street in Sidney. Honderdduizenden toeschouwers stonden langs de kant.

De deelname van Albanese (op de foto midden voor) is historisch in de 45-jarige geschiedenis van het Sydney Mardi Gras.

‘Het is teleurstellend dat ik nu pas de eerste premier ben in de parade’, zei hij. ‘Australiërs willen zien dat de regering er voor iedereen is, ongeacht van wie je houdt, of waar je vandaan komt. Het moderne Australië is inclusief en divers, en dat vieren we met Mardi Gras.’

Albanese was niet de enige politicus die Mardi Gras bijwoonde – ook leden van andere partijen, waaronder de Groenen en Liberalen, kwamen hun steun betuigen.

Penny Wong, de eerste openlijk lesbienne in het Australische parlement, nam ook deel aan de festiviteiten.

Kritiek op de aanwezigheid van de premier was er ook. Volgens oppositielid Barnaby Joyce kon hij zijn tijd beter besteden met het aanpakken van de misdaad in Alice Springs – een afgelegen stad in het Northern Territory van Australië.

Het is niet de eerste keer dat een Australische premier het evenement bijwoont – Malcolm Turnbull was aanwezig in 2016 bij de Pride, maar liep niet mee in de parade.

Andere wereldleiders die in het verleden hebben deelgenomen aan pride-parades zijn de Canadese premier Justin Trudeau en de voormalige Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern.

Kijk hier voor foto’s van de Pride.

(Bron: BBC, NOS; foto: Twitter – Anthony Albanese)

