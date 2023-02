Roze Golf 26-02: Homoseksueel moet van IND terug naar Iran

on

Een homoseksuele asielzoeker moet van de IND terug naar Iran. De IND vindt ‘m niet gay genoeg. De rechter oordeelde anders.

De noodopvang voor LHBTI-Plus-asielzoekers in Amsterdam dreigt te verdwijnen. De opvang werd vorig jaar opgezet door Hans Verhoeven. Hij legt uit waarom een dergelijke speciale opvang belangrijk is.

De provincies Gelderland en Overijssel willen weten hoe het met LHBTI-Plussers gaat en start een enquête. Marleen Hasselt is een van de onderzoekers en vertelt over het belang van de enquête.

Waar te beluisteren?

De Roze Golf is beschikbaar als podcast. Elke zondagavond staat een nieuwe aflevering klaar. Luisteren kan via Google Podcasts, Stitcher, Spotify, TuneIn en via iTunes.

De radioversie van de Roze Golf is elke maandag te horen bij Radio Zwolle tussen 14:00 en 15:00 uur en elke dinsdag tussen 19:00 en 20:00 uur via AaFM, de lokale omroep van Almelo. Terugluisteren kan ook via de site van AaFM.

De radioversie is ook te vinden op de site van RTV Oost

