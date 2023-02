Noodopvang LHBTI-vluchtelingen Amsterdam mogelijk dicht

on

De speciale noodopvang voor LHBTI-Plus-vluchtelingen uit Oekraïne in Amsterdam houdt waarschijnlijk per 1 april op te bestaan. Het contract met het hotel waar nu zo’n veertig vluchtelingen worden opgevangen, loopt op die datum af.

Van de vluchtelingen die er nu verblijven, stromen er 32 door naar een andere, zogenoemde semi-permanente locatie in Amsterdam .

Daar kunnen ze zelf koken en is er meer privacy, doordat er per kamer niet meer dan twee personen verblijven.

Een aantal vluchtelingen heeft inmiddels zelfstandige woonruimte gevonden,

Initiatiefnemer Hans Verhoeven die de noodopvang voor LHBTI-Plussers in het hotel regelt met steun van de gemeente Amsterdam en het Leger des Heils, is met de gemeente in gesprek om te proberen op een andere plek te vinden voor noodopvang. Verhoeven vindt dat er een noodopvang moet blijven voor LHBTI-Plussers met extra en aanvullende zorg voor de doelgroep. ‘De gemeente Amsterdam is daar nog niet helemaal van overtuigd of ze dat willen doen. Ze hebben zoiets van nu moet maar eens andere gemeente’, aldus Verhoeven in de Roze Golf van 26 februari.

‘Voor de huidige bewoners van het hotel is het geen probleem, die gaan allemaal over, maar ik zou zo graag willen dat er weer een locatie opengaat en dat we weer nieuwe mensen kunnen helpen. Er zitten op dit moment nog ongeveer zo’n 600 LHBTI-Plussers in noodopvanglocaties in landen rond Oekraïne en dan moet je je voorstellen dat dat ruimten zijn waar dan tien matrassen op de grond liggen en waar de hulp en de zorg uit het hart wordt gegeven, maar we met heel beperkte middelen. Die mensen willen we ook graag verder helpen.’

(Bron: Roze Golf; foto: Facebook)

