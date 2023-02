Politieke partijen Gelderland ondertekenen roze stembusakkoord

on

De politieke partijen die meedoen aan de Statenverkiezingen in Gelderland hebben voor het eerst een regenboogstembusakkoord ondertekend, waarin afspraken staan over het LHBTI-beleid voor de komende periode.

Het akkoord werd vrijdagavond ondertekend in Ede n afloop van het Regenboogdebat dat werd georganiseerd door de COC-verenigingen in Gelderland door 50 Plus, BBB, CDA, D66, GroenLinks, LPG (Lokale Partijen Gelderland), SP, Partij voor de Arbeid, Partij voor de Dieren en Volt. Daarmee is er op voorhand een meerderheid in Provinciale Staten voorstander van een actief LHBTI-beleid.

De VVD wilde het regenboogstembusakkoord niet ondertekenen. De partij streeft naar een inclusieve samenleving en vindt extra aandacht voor de LHBTI-gemeenschap niet nodig.

ChristenUnie, Ja 21, Ons Gelderland, PVV, SGP wilden niet meedoen aan het debat, Forum voor Democratie was niet welkom. De partij wilde geen afstand nemen van de uitspraken van het Arnhemse FvD-raadslid Gino Luurssen. Doordat de partij dat weigerde, waren de organiserende COC’s van mening dat de sociale veiligheid van de aanwezigen niet gegarandeerd kon worden.

Gelderland is met de ondertekening de eerste provincie met een regenboogstembusakkoord.

Op de foto vlnr: Simon Timmerman (COC Nederland), Freerk Jager (COC Twente Achterhoek, Heleen Rompelman (COC Zwolle), Ricardo Brouwer (COC Midden-Gelderland), en Sigrid Pillen (COC Nijmegen en omstreken).

(Bron: COC Twente Achterhoek, Roze Golf; foto’s COC Twente Achterhoek)

