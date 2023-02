Tennessee legt als eerste staat dragshows aan banden

on

In de door de Republikeinen bestuurde staat Tennessee is een wet aangenomen die optredens van travestieten strikt reguleert. Het verbiedt ‘cabaretieramusement voor volwassenen’ in het openbaar of wanneer kinderen kijken.

In de wet worden dragqueens gelijkgesteld aan strippers en go-go dansers. De wet wordt van kracht zodra de Republikeinse gouverneur Bill Lee er zijn handtekening onder heeft gezet. Wie herhaaldelijk de wet overtreedt, riskeert zes jaar gevangenisstraf.

Voorstanders van de wet zeggen dat die bedoeld is om kinderen te beschermen.

‘Het geeft ouders het vertrouwen dat ze hun kinderen kunnen meenemen naar een openbare of privéshow en niet verblind zullen worden door een geseksualiseerde uitvoering’, zei de Republikein Jack Johnson in een verklaring.

Indiener van de wet, de Republikeinse vertegenwoordiger Chris Todd ,noemde een ‘gezinsvriendelijke’ dragshow tijdens een Pride-evenement in een park in Jackson ‘een vorm van kindermishandeling’. Dat was voor hem aanleiding met de wet te komen.

Kritiek

Kritiek op de wet komt vanuit de draggemeenschap en burgerrechtengroepen. Ze hebben de beperkingen als ongrondwettelijk veroordeeld. Daarnaast zijn er al regels die het aanwakkeren van overlast zouden bestraffen. Activisten vrezen ook dat de wet zal leiden tot meer haat en geweld.tegen LHBTI’ers.

De wet in Tennessee is de eerste in Amerika; in ten minste 15 door de Republikeinen bestuurde Amerikaanse staten wordt geprobeerd optredens van drag-artiesten aan banden te leggen.

‘Het zien van een dragqueen maakt een kind nog geen homo of trans, maar het kan queer kinderen helpen die lijden, zodat er hoop is dat ze zich ooit vrij kunnen uiten’, reageerde Miss Peppermint, een drag-artiest die beroemd werd door haar optreden in de televisieshow RuPaul’s Drag Race.

