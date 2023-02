Forum voor Democratie niet welkom bij Regenboogdebat Ede

on

Forum voor Democratie is niet welkom bij het COC-Regenboogdebat dat vrijdagavond in Ede wordt gehouden.

Reden voor de uitsluiting van de FvD is het gemeenteraadsdebat in Arnhem. Raadslid Gino Luurssen hield daar een zeer kritisch betoog over gender. Hij noemde ‘de genderideologie’ onkruid dat bij de wortel moet worden aangepakt. Daarop liep een aantal raadsleden weg uit de vergadering.

‘We betreuren het dat FVD Gelderland geen afstand wil nemen van de uitspraken door hun collega in de Arnhemse raad en op deze manier de sociale veiligheid van de bezoekers aan het Gelders Regenboogdebat wil garanderen’, zeggen de drie organiserende de COC-verenigingen in een verklaring.

De verenigingen willen na het debat wel praten politici van FvD Tegen de Stentor zeggen FvD-lijsttrekker Anita van Iperen en de nummer 5 van de lijst Nick Mijnhart, op de uitnodiging in te gaan.

Dat mensen zich niet veilig zouden voelen bij het debat vanwege de deelname van FvD, kan Van Iperen zich niet voorstellen. ‘We begrijpen niet wat er mis kan gaan.’

Dat zegt Mijnhart ook. ‘Dit bewijst voor mij dat juist het COC niet inclusief is, blijkbaar willen ze alleen in gesprek met mensen die dezelfde mening hebben over het woke beleid. Er wordt snel een beeld geschetst dat FvD een homofobe partij is, maar ik heb me altijd meer dan welkom gevoeld.’ Mijnhart is zelf homoseksueel.

Het debat vrijdagavond in cultureel centrum Astrant in Ede wordt georganiseerd door COC Midden-Gelderland, COC Nijmegen en COC Twente-Achterhoek.

(Bron: COC Midden-Gelderland, De Stentor)

