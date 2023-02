‘Roze’ kieswijzer voor Provinciale Staten is te raadplegen

on

Hoe denken de politieke partijen die mee doen aan de Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart over LHBTI-Plus-zaken? Welke kandidaat-Statenleden behoren tot de LHBTI-Plus-gemeenschap?

Op de ‘roze’-kieswijzer van het COC, rainbowvote.nu, zijn de antwoorden te vinden. Per partij staan de standpunten als het gaat om LHBTI-Plus-kwesties. Ook vertellen partijen wat ze de komende vier jaar gaan doen op het ‘roze’ vlak. Verder zijn er profielen van ‘regenboogkandidaten’ te vinden.

Uit onderzoek blijkt dat meer dan 80 procent van de regenbooggemeenschap LHBTI-Plus- kwesties laat meewegen bij hun keuze in het stemhokje.

Eerste Kamer

De Provinciale Staten kiezen de leden van de Eerste Kamer. Dat maakt deze verkiezingen extra belangrijk

Op Rainbowvote.NU staan daarom ook standpunten en kandidaten van partijen voor de Eerste Kamer.

Debat

Komende vrijdag , 24 februari, is een Gelders Regenboogdebat in Ede, georganiseerd door COC Midden-Gelderland, COC Regio Nijmegen en COC Twente-Achterhoek. Het debat wordt gehouden in cultureel centrum Astrant in Ede. De deuren gaan open om 19:00 uur.

Na afloop afloop tekenen de deelnemende partijen(D66, SP, GroenLinks, BBB, Volt, Partij voor de Dieren, VVD, PvdA, 50Plus, CDA en ChristenUnie) het allereerste Gelders Regenboog Stembusakkoord.

(Bron: COC, Astrant)

