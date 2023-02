Roze Golf 19-02: Openlijk homoseksuele voetballer is voorbeeld

on

De coming-out van Jakub Jankto, profvoetballer van Sparta Praag, kan anderen helpen opener te zijn over zijn of haar geaardheid. Dat zegt Karin Blankenstein (foto) van de John Blankenstein Foundation.

Voor het leven van Tsjetsjeense asielzoeker, die werd opgepakt in Moskou en werd overgedragen aan de Tsjetsjeense autoriteiten, moet worden gevreesd. Volgens Sandro Kortekaas van LGBT Asylum Support volgen andere LHBTI-Plus-asielzoekers uit Tsjetsjenië de gebeurtenissen met angst en beven.

Heleen Rompelman, zelf trans, weet hoe belangrijk het is dat het geslacht dat staat vermeld in officieel documenten, overeenkomt met hoe je je daadwerkelijk voelt. Ze reageert op de uitspraak van de rechter in Almelo dat Ren een X mag krijgen in het paspoort. Ren is namelijk non-binair.

Waar te beluisteren?

De Roze Golf is beschikbaar als podcast. Elke zondagavond staat een nieuwe aflevering klaar. Luisteren kan via Google Podcasts, Stitcher, Spotify, TuneIn en via iTunes.

De radioversie van de Roze Golf is elke maandag te horen bij Radio Zwolle tussen 14:00 en 15:00 uur en elke dinsdag tussen 19:00 en 20:00 uur via AaFM, de lokale omroep van Almelo. Terugluisteren kan ook via de site van AaFM.

De radioversie is ook te vinden op de site van RTV Oost

