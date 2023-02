Karin Blankenstein noemt steun van Fifa aan Jakub Jankto ‘laf’

on

Karin Blankenstein hekelt de houding van de wereldvoetbalbond Fifa. De bond liet weten achter Jankto te staan, die afgelopen week uit de kast kwam.

‘Als je ziet dat de One-Love-band, die zelfs voor nog veel meer stond, gewoon niet gedragen mocht worden tijdens het WK in Qatar en dan nu met open armen dit ontvangen, dat vind ik heel laf. Dat is alleen maar van kijk ons weer eens heel goed zijn.’

Karin Blankenstein is mede-oprichtster van de John Blankenstein Foundation, de organisatie ie zich inzet voor de acceptatie van homoseksualiteit in de sport in het algemeen en in het voetbal in het bijzonder.

Jakub Jankto voetbalt op het hoogste niveau bij Sparta Praag in Tjechië. ‘Dat is nou ook niet een land waar dit soort dingen makkelijk bespreekbaar zijn’, zegt Blankenstein in de Roze Golf-podcast van 19 februari.

Volgens Karin Blankenstein is de coming-out van profvoetballer Jakub Jankto van groot belang voor spelers die nog in de kast zitten. Het kan anderen helpen opener te zijn over zijn of haar geaardheid.

(Bron: Roze Golf; foto: John Blankenstein Foundation)

