Mesterwerk ‘Death in Venice’ te zien in Filmhuis Oldemarkt.

Een film die je gezien moet hebben, minstens één keer: ‘Death in Venice’ van Luchino Visconti, naar het boek ‘Tod in Venedig’ van Thomas Mann.

De film kwam in 1971 uit en is inmiddels een klassieker met een traag tempo, adembenemende beelden van Venetië en prachtige muziek van Gustav Mahler, op wiens leven de hoofdpersoon losjes is gebaseerd.

Het verhaal gaat over de ziekelijke componist Gustav von Aschenbach (een rol van Dirk Bogarde) die verliefd wordt of beter: zich gevaarlijk gefixeerd op de tiener Tadzio (Björn Andresen).

Visconti, die samen met Nicola Badalucco het scenario schreef, geeft duidelijk een eigen draai aan het verhaal van Mann en maakt van de jongen een onbereikbaar homo-erotisch liefdesobject, dat slechts van een afstand wordt gadegeslagen. Schoonheid blijkt ongerept op zijn mooist.

De film wordt vrijdag 24 februari vertoond in Filmhuis Oldemarkt.

Filmhuis Oldemarkt is te vinden in De Landerijen aan De Weeren 1 in Oldemarkt. De film begint om 19.30 uur; de zaal is open vanaf 19.00 uur.

De toegang bedraagt € 8,00.

(Bron: Filmhuis Oldemarkt; foto: screenshot trailer)

