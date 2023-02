Tsjetsjeense asielzoeker uit Nederland opgepakt in Moskou

on

De 28-jarige homoseksuele Idris Arsamikov uit Tsjetsjenië is woensdag opgepakt in Moskou. Hij was in 2018 naar Nederland gevlucht vanwege zijn geaardheid.

Aramsikov was teruggegaan naar zijn geboorteland om de uitvaart van zijn vader bij te wonen. Op de terugweg naar Nederland werd hij aangehouden.

Sindsdien is er geen contact meer met Arsamikov, zegt Ljoesi Sjtein van de Russische LHBTI-organisatie SK SOS. Volgens Arsamikovs advocaat wordt hij overgebracht naar Tsjetsjenië, waar LHBTI-Plussers worden vervolgd.

In twee donderdag gepubliceerde video’s zegt Arsamikov dat zijn rechten worden gerespecteerd en hij tegenspreekt dat hij homo is. Ook zegt hij binnenkort naar het front in Oekraïne te gaan. De video is duidelijk onder dwang opgenomen, stelt Sjtein op basis van zijn woordkeuze en manier van praten. ‘Zulke video’s zijn een gangbare methode van de Tsjetsjeense autoriteiten.’

Geen verblijfstatus

Arsamikov werd in 2017 gearresteerd, ten tijde van een gerichte klopjacht op homoseksuele mannen in Tsjetsjenië. Hij werd gemarteld en ‘bekende’ uiteindelijk dat hij homo is.

Na vrijlating vluchtte hij naar Nederland, waar hij politiek asiel heeft gekregen. Maar vorig jaar is hij zijn tijdelijke verblijfstatus verloren vanwege de terugkeer naar Tsjetsjenië: de Nederlandse asielregels schrijven voor dat iemand zijn verblijfsstatus verliest als hij terugkeert naar zijn land van herkomst.

Volgens hulporganisatie SK SOS komt het regelmatig voor dat gevluchte Tsjetsjenen terugkeren voor begrafenissen van naaste familieleden. Zij benadrukken dat het riskant is, maar dat familie zeer belangrijk is voor mensen in de noordelijke Kaukasus.

‘Het is een uitzonderlijk moeilijke keuze die Arsamikov moest maken: de uitvaart van je vader missen of het risico van gemarteld worden opzoeken, zegt een woordvoerder van COC Nederland, een van de belangenorganisaties die zich inzetten voor het lot van Arsamikov. Ook Amnesty International en LGBT Asylum Support hebben alarm geslagen.

Arsamikov is sinds zijn terugkeer naar Tsjetsjenië al drie keer aangehouden en gemarteld. Volgens zijn advocaat en SK SOS staat het vast dat hij is opgepakt vanwege zijn geaardheid, al zou de politie hem formeel hebben aangehouden vanwege een fraudezaak die zou zijn gepleegd terwijl hij niet eens in het land was.

Hoekstra

Nederlandse belangenorganisaties hopen dat de Nederlandse regering zich zal inspannen voor de vrijlating. Maar de opties daarvoor zijn beperkt, zeker sinds Russische invasie van Oekraïne. Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken roept Rusland via Twitter op de veiligheid van Arsamikov te waarborgen.

Sjtein, die ook lid is van de geruchtmakende punkrockband Pussy Riot, acht de kans groot dat de Tsjetsjeen daadwerkelijk naar het front in Oekraïne wordt gestuurd. ‘Er worden voortdurend gevangenen, oppositiefiguren en LHBTI’ers voor straf naar de oorlog gestuurd.’

Zij hoopt dat Arsamikovs leven kan worden gered door veel aandacht te genereren voor zijn zaak. ‘Publiciteit kan zijn leven redden.’

(Bron: NOS; foto: screenshot video Facebook)

