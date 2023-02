Jongen die Frédérique mishandelde krijgt voorwaardelijke straf

on

De jongen die in juli 2021 in Amstelveen de toen 14-jarige Frédérique mishandelde, is veroordeeld tot een voorwaardelijke taakstraf van 60 uur. Ook moet de inmiddels 16-jarige jongen een schadevergoeding betalen.

Frédérique werd geslagen omdat ze niet wilde zeggen of ze een jongen is of een meisje. ‘Ik ben wie ik ben en jij mag zijn wie je wilt’, antwoordde Frédérique destijds.

‘Geen boosheid’

Na de behandeling van de zaak achter gesloten deuren in de rechtbank in Amsterdam, gaf Frédérique haar belager een hand. Op het LinkedIn-account van haar vader schrijft ze in een verklaring: ‘Ik voel geen boosheid richting de verdachte. Met de straf die de rechter vandaag heeft uitgesproken hoop ik dat er ook voor de verdachte een einde komt aan een nare en onzekere tijd en dat hij of zij zijn of haar verdere leven hier niet mee achtervolgd zal worden. Iedereen verdient een nieuwe kans, altijd.’

Steunbetuigingen

Ze kreeg na het voorval steunbetuigingen en cadeaus, niet alleen uit Nederland maar ‘zelfs vanuit Amerika tot aan Australië’, en zegt daardoor geen ‘nare herinneringen’ te hebben aan wat er is gebeurd. Een deel van de schadevergoeding schenkt ze aan de Dusty Foundation, een stichting die mensen ondersteund die slachtoffer zijn geworden van LHBTI-gerelateerd geweld.

(Bron: NH Nieuws; screenshot NOS Jeugdjournaal)

