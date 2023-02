Zondag weer vrouwenbijeenkomst Ladies Lounge in Deventer

on

Komende zondag, 19 februari, is er weer een vrouwenbijeenkomst van het COC Deventer. Deze Ladies Lounge wordt gehouden in de kelder van Café De Hip aan de Brink 21 in Deventer.

DJ Lizzy zorgt voor de muziek zodat er weer lekker gedanst kan worden. Natuurlijk is deze vrouwenbijeenkomst vooral een gezellig middagcafé waarbij vrouwen kunnen (bij)kletsen en nieuwe gezichten kunnen leren kennen.

Vanaf 16.00 uur ben je welkom en de Ladies Lounge gaat door tot 20.00 uur. Entree voor deze Ladies Lounge is € 5,00.

Eerder op deze zondag wordt ook een Winterwandeling voor vrouwen georganiseerd in de buurt van Olst. De wandeling start om 10.30 uur bij Erve Zoogenbrink aan de Molenweg 3 in Olst en deelname is gratis. Wie wil kan aansluitend de Ladies Lounge bezoeken

