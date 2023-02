Optreden King’s Singers op christelijke school Florida afgezegd

on

Een christelijke school in Florida heeft het optreden van The King’s Singers op het laatste moment afgezegd, omdat er ‘zorgen om de leefstijl’ waren van een van de zangers.

‘Het college kan niet willens en wetens een impliciete of directe goedkeuring geven van iets dat in strijd is met de Heilige Schrift, de basis voor onze oprechte overtuigingen’, zei de school in een verklaring.

The King’s Singers, opgericht in Cambridge, zei dat het slechts twee uur van tevoren op de hoogte was gebracht van het besluit van Pensacola Christian College (PCC) om het optreden afgelopen zaterdag te staken.

Het is volgens The King’s Singers de eerste keer dat een optreden op zo’n korte termijn werd geannuleerd in zijn 55-jarige geschiedenis.

‘Uit een stortvloed aan correspondentie van studenten en leden van het publiek is ons duidelijk geworden dat deze zorgen verband houden met de seksualiteit van leden van onze groep’, aldus de Britse groep.

Gemeenschappelijke taal

‘Onze overtuiging is dat muziek een gemeenschappelijke taal kan vormen die mensen met verschillende opvattingen en perspectieven in staat stelt om samen te komen.’

De groep zei ook dat ze eerder probleemloos op de school had opgetreden en dat ze op de hoogte waren van de fundamentalistische christelijke achtergrond van de school.

‘We kijken ernaar uit om onze vrienden in Noord-Florida snel weer te zien, in een context waarin we gevierd worden om wie we zijn, maar ook om de muziek die we maken.’

De school verklaarde dat de groep de ‘volledige vergoeding kreeg’, ondanks dat de show niet doorging en weigerde een verdere toelichting.

Pensacola Christian College is een christelijke school met ongeveer 4.000 studenten in het noordwesten van Florida.

Schrift

‘Pensacola Christian College handhaaft een christelijk-traditionele onderwijsfilosofie in tegenstelling tot humanistische, progressieve onderwijssystemen. De Schrift verbiedt elke vorm van seksuele immoraliteit, inclusief overspel, hoererij en homoseksualiteit’, schrijft de school op de website.

The King’s Singers, die Best Classical Crossover Album wonnen bij de Grammy’s van 2009, bevestigde dat het van plan is deze week door te gaan met een tournee door Noord-Amerika met optredens in Canada.

(Bron: BBC, foto: King’s Singes bij het King’s College in Cambridge)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...

Categorieën:Nieuws