Aidsfonds noemt standpunt minister over Preppil onbegrijpelijk

Minister Kuipers van Volksgezondheid ziet geen mogelijkheden om de beschikbaarheid van de hiv-preventiepil Prep nog dit jaar nog te vergroten. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Het Aidsfonds – Soa Aids Nederland vindt dat niet uit te leggen, omdat er 3000 mensen op de wachtlijst staan die een flink risico lopen om een hiv-infectie te krijgen.

‘Het is werkelijk onbegrijpelijk waarom een middel dat veilig en effectief is en zorgkosten bespaart niet voldoende wordt ingezet’, zegt Mark Vermeulen, directeur van het Aidsfonds – Soa Aids Nederland. ‘Prep is één van de onmisbare middelen om verspreiding van het hiv-virus definitief te stoppen. Meer mensen toegang geven tot Prep brengt het einde van de hiv-epidemie dichterbij.’

Beslissing deze zomer

Er loopt momenteel een proef waarbij 8500 mensen, vooral homoseksuelen en transpersonen met veel wisselende sekspartners, via de GGD PrEP kunnen krijgen voor 7,50 euro per maand.

De proef loopt tot augustus 2024. Minister Kuipers wil rond de zomer de knoop doorhakken of Prep beschikbaar blijft in Nederland, maar dat hangt af van een onderzoek van het RIVM. Uit dat onderzoek moet blijken hoe effectief Prep is tegen hiv-infecties.

Tijdverspilling

Vermeulen vindt de gang van zaken een riskante tijdsverspilling. ‘Met veel internationale onderzoeken is de effectiviteit van Prep al bewezen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) adviseert alle landen al jaren om bij risicogroepen PrEP in te zetten. En wij in Nederland zijn geen aparte bevolkingsgroep waar Prep niet zou werken. Eigen onderzoek is helemaal niet nodig om uitbreiding van het programma te rechtvaardigen.’

Op het ministerie van VWS menen ze dat het wegwerken van de wachtlijst met 3000 mensen op dit moment niet mogelijk is. ‘Het maximum aantal deelnemers aan de pilot is eind 2020 verhoogd van 6.500 naar 8.500’, zegt de woordvoerder.

‘Er zijn momenteel geen financiële middelen om de Prep-pilot nogmaals uit te breiden. Daarnaast zou het beschikbaar stellen van meer geld niet meteen een oplossing bieden, omdat de Centra voor Seksuele Gezondheid van de GGD ook de beschikbaarheid moeten hebben over de juiste capaciteit en personeel.’

Hoop op kritische Kamervragen

Vermeulen erkent dat er, zoals overal, personeelstekorten zijn. ‘Maar de gemeenten Amsterdam en Utrecht hebben vorig jaar extra geld vrijgemaakt om de capaciteit te vergroten. Dat heeft wel degelijk een verschil gemaakt. Bovendien is die grote uitbreiding naar 8500 uiteindelijk ook goed gekomen.’

Donderdag is er in de Tweede Kamer een commissieoverleg over medische preventie. ‘We hopen dat Kamerleden dan kritische vragen zullen stellen over de toegankelijkheid van Prep in Nederland’, zegt Vermeulen. ‘Alleen de Kamer kan het ministerie nog bijsturen.’

(Bron: NOS)

