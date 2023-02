Vrijdagavond Tweede Queer Night  in Odeon Zwolle

on

Kun jij zijn wie jij bent? Ben jij trots op wie je bent? Samen met COC Zwolle maakt Zwolse theaters seksuele en genderdiversiteit de normaalste zaak van de wereld tijdens de Queer Night op de derde vrijdag van de maand.

Vrijdag 17 februari gaat Bart Scholten in gesprek met pianist, docent en activist Djuwa Mroivili. Ze studeerde piano aan het ArtEZ Conservatorium in Zwolle en deed daar in 2020 eindexamen. Ze is een van de oprichters van Hungry, Angry, Late & Tired (HALT), een bestuursorgaan dat zich ArtEZ-breed inzet voor inclusie.

Het wordt weer een interactieve avond waarbij elkaar ontmoeten en in gesprek gaan centraal staan. Na afloop is iedereen welkom (ook zonder kaartje) in Café Foyé waar een DJ tot in de late uurtjes je laat genieten van alles wat dansbaar is.

De toegang tot het eerste deel van de avond bedraagt € 3,50

