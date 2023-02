Voetballer Neymar heeft spijt van zijn homofobe uitspraken

on

Profvoetballer Neymar verontschuldigt zich voor zijn homofobe uitspraken die hij in het verleden gedaan heeft.

Neymar da Silva Santos Júnior, is speler bij Paris Saint-Germain.

Hij zegt dat hij zich niet gerealiseerd heeft dat zijn homofobe uitspraken zo aanstootgevend waren. Neymar reageert met zijn opmerkingen op profvoetballer Jakub Jankto van Sparta Praag, die maandag in een video vertelde dat hij homoseksueel is.

‘Het is een belangrijke dag’, aldus Neymar. ‘Iedereen is vrij, vooroordelen moeten minder belangrijk zijn, of het nu gaat om homofobie, racisme of welke vorm van discriminatie dan ook. Ik wist niet (dat Jankto de aankondiging deed), maar ieder mens zou vrij moeten zijn om te doen wat hij wil.’

(Bron: NOS, Voetbal Nieuws; screenshot: NOS)

