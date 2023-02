Speeddate voor wensouders die co-ouderschap overwegen

on

Op zondagmiddag 12 maart 2023 organiseert Meer dan Gewenst een speeddate voor wensouders die co-ouderschap willen.

Heb je een kinderwens? Ben je op zoek naar een co-ouder? Kom dan naar deze speeddate.

De focus ligt deze middag op de provincies Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland. Je voert op die middag 5 tot 10 gesprekken van 9 minuten met andere wensouders.

Je hebt gesprekken met wensouders uit je eigen regio.

De speeddate is in Amsterdam, en er zijn aparte groepen in de zaal per regio, dus voor Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht.



Deelname kost € 25,00 per persoon. Voor tickets en informatie, klik hier.

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...

Categorieën:Agenda