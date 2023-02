Roze Golf 12-02: Over de doodsbedreiging van Pim Lammers

on

Schrijfster Regine Hilhorst spreekt zich uit tegen de doodsbedreigingen aan het adres van haar collega Pim Lammers.

Regine schrijft zelf ook gedichten en verhalen met een roze rand.

Iris valt zowel op jongens als op meisjes, ze is biseksueel en verbaast zich over de reacties die ze krijgt.

De Soa van de Week is Hepatitis B. Harriette van Buel is sociaal verpleegkundige seksuele gezondheid bij GGD IJsselland. Ze legt uit hoe je het kunt krijgen en wat je dan moet doen.

