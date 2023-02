Boekenwereld steunt Pim Lammers met krantenadvertentie

on

Schrijvers, dichters, illustratoren, vertalers en organisaties uit het boekenvak betuigen zaterdag steun aan schrijver Pim Lammers met een paginagrote advertentie in diverse landelijke dagbladen.

Lammers trok zich vorige week terug als schrijver van het gedicht van de Kinderboekenweek nadat hij doodsbedreigingen had gekregen.

De ondertekenaars van de advertentie noemen het ‘verschrikkelijk’ dat Lammers wordt bedreigd. Doodsbedreigingen aan het adres van schrijvers zijn wat hen betreft ‘onaanvaardbaar, ongeacht hoe je hun werk interpreteert of wat je ervan vindt’.

Nadat bekend was geworden dat Lammers het Kinderboekenweekgedicht zou schrijven, ontstond ophef over een verhaal voor volwassenen dat hij in 2015 schreef. Dat verhaal over een relatie tussen een 12-jarige jongen en zijn voetbaltrainer is gebaseerd op jeugdervaringen van een bekende van Lammers. De auteur kreeg onder meer het verwijt dat hij een pedofilieactivist is.

Die aantijging noemde Lammers eerder ‘pertinent onwaar’. Hij liet weten dat hij aangifte had gedaan.

Scheiding fictie en non-fictie

Meerdere mensen uit de literaire wereld namen het afgelopen week zelf al op voor Lammers. Zij voerden aan dat wat een auteur schrijft, niet per definitie is wat diegene zelf vindt of over de auteur zelf gaat. Mensen zijn niet meer in staat om een onderscheid te maken tussen fictie en non-fictie, stelden zij.

Ook boekverkopers en bibliotheken voeren deze week actie om Lammers te steunen. Zij geven het werk van de schrijver een prominente plek in de winkel en hingen posters op.

De CPNB, de organisatie achter de Kinderboekenweek, stelde al eerder dat de literaire vrijheid ‘onder extreme en voor de CPNB onacceptabele druk’ staat.

Mensen die zich achter Lammers schaarden, ontvingen ook bedreigingen. Verschillende schrijvers deinsden er daarom voor terug om nog iets te zeggen over de kwestie. Zo kon het NOS-radioprogramma Met Het Oog Op Morgen naar eigen zeggen geen schrijver vinden die in de uitzending durfde te reageren.

Roze Golf

In de Roze Golf van zondag 12 februari reageert dichter en schrijfster Regine Hilhorst op de bedreigingen aan het adres van Pim Lammers.

(Bron: NOS; afbeelding: fragment advertentie de Volkskrant)

