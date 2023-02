Column Heleen: heb respect en stop met roeptoeteren

on

Ik ruik het zodra ik het gordijn optrek, de zoete, zware geur van de hyacinten. Ze staan in bloei en de geur is overduidelijk aanwezig.

Mijn man houdt er niet van, net als van zoveel andere dingen waar ik van hou. Als je zijn kledingkast bekijkt, lijkt het of hij elke dag naar een begrafenis of crematie moet. Terwijl als je in mijn kast kijkt, lijkt het alsof de boel is ontploft en er een hysterisch wijf in woont.

Maar hij en ik hebben een gemene deler! Hij houdt van mij en ik hou van hem.

Er is wel meer, veel meer waarom we het met elkaar uithouden.

Natuurlijk vechten wij elkaar de tent ook wel eens uit en is hij vaak het slachtoffer van mijn chagrijn.

Maar boven alles, en dat is het belangrijkste, we hebben respect voor elkaar en houden rekening met elkaars emoties.

Ik merk de laatste jaren dat dat niet voor iedereen geldt, respect is vaak ver te zoeken. Vooral nu de socials zo`n vlucht hebben genomen en men lekker anoniem kan blijven.

Op deze manier kunnen mensen roeptoeteren wat ze willen en iedereen die niet past in hun straatje/waanideeën, voor van alles en nog wat uitmaken.

Dat is kennelijk de manier van doen vandaag de dag. We zetten er geen naam onder, klikken op versturen en Be happy!

Vooral de groepen die al lang worden gemarginaliseerd en geseksualiseerd, zoals de LHBTI-Plus-gemeenschap, krijgen daar doorgaans veel mee te maken.

Soms zijn het mensen die niet altijd voor zichzelf kunnen opkomen en daardoor kwetsbaar zijn.

Dat wat we horen uit de hoek van de nietsnutten? Is over het algemeen elke keer hetzelfde slappe gelul.

Jullie drukken ons jullie ideologie door de strot!! Jullie dringen ons jullie onzin op, en kinderen moeten niet blootgesteld worden aan blablablabla….

Beste mensen, wij drukken niets door jullie strot en we zijn zeker geen ideologie. Wij zij gewoon mensen die net als jullie ons ding willen doen.

Lief willen hebben en rust. Een leuke baan en voor velen een leuke relatie.

En het doet ons pijn de onzin die je uitkraamt en maakt mensen onzeker en bang.

Dus voor de toeteraars onder ons: hou je mond en stop met janken!! Als het niks met jou te doen heeft, het jou persoonlijk niet raakt, zeg dan niks en laat ons met rust. Ga door met je, schijnbaar nutteloos leven, en bemoei je met je eigen zooi.

Hou je leven schoon en probeer je eens te verplaatsen in de ander. Want voor je het weet, rolt de bal jou kant op en ben jij aan de beurt.

Ik bedoel maar.

Heleen Rompelman geeft met enige regelmaat haar visie op actuele LHBTI-Plus zaken.

Heleen is voorzitter van COC Zwolle en schrijft deze column op persoonlijke titel.

Reageren? Mail naar rozegolf@rtvoost.nl

