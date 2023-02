Oud-voetballer Evra veroordeeld voor homofobe uitspraken

on

Oud-voetballer Patrice Evra (41) is door een Parijse rechtbank veroordeeld tot een boete van in totaal 3.000 euro voor het doen van homofobe uitspraken.

Hij was in maart 2019 in een video op Snapchat te zien en te horen waarin hij zich uitliet over de voetballers van Paris Saint-Germain na de wedstrijd tegen Manchester United, waar Evra toen speelde.

‘Paris, jullie zijn flikkers, jullie zijn flikkers. Hier zijn het de mannen die spreken!’, riep hij in de video.

Paris Saint-Germain had verloren na een strafschop in de slotfase van de wedstrijd .

Twee LHBTI-belangenorganisaties Stop Homophobia en Mousse dienden met steun van Collectif Rouge Direct een klacht in wegens ‘openbare belediging van een groep mensen vanwege hun seksuele geaardheid’ .

De onderzoeksrechter herclassificeerde de feiten als ‘niet-openbare belediging’ aangezien de ex-voetballer zich in een privésetting had uitgesproken voor de realisatie van een video die later op Snapchat werd geplaatst ‘zonder zijn medeweten‘. De zaak werd vervolgens doorverwezen naar de Parijse politierechtbank.

Boete

Daar werden de aanklagers in het gelijk gesteld en Evra werd veroordeeld tot een geldboete van 1.000 euro en moest ook een compensatie van 2.000 euro betalen aan de aanklagende organisaties. De Fransman, momenteel woonachtig in Dubai, was zelf niet bij de zitting aanwezig.

Eén van de advocaten van de aanklagers wees erop dat: ‘De homofobe opmerkingen van een persoonlijkheid als Patrice Evra zorgt voor haat en geweld tegen LHBTI-mensen. Met name in landen waar homoseksualiteit strafrechtelijk wordt onderdrukt, zoals in Senegal, het land waar Patrice Evra vandaan komt’, aldus de advocaat.

Julien Pontès, woordvoerder van Collectif Rouge Direct, zei dat ‘Deze beslissing aantoont dat justitie in staat is om homofobe opmerkingen te bestraffen, die nog steeds veel te talrijk en gebagatelliseerd zijn in de voetbalwereld. Haatdragende taal, homofoob of racistisch, mag niet worden getolereerd in de stadions!’

Niet zwijgen

Bij het verschijnen van zijn biografie ‘I love this game’ in 2022 sprak hij zich uit tegen homofobie in het voetbal. ‘Ik hoorde vrienden zeggen dat homo’s eruit gegooid moest worden. Ik wil de slachtoffers aanmoedigen om niet langer te zwijgen’, zei hij in een interview met het Franse Le Parisien .

(Bron: HNL, Moussee; foto: Wikimedia)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...

Categorieën:Nieuws