IJsland is het beste land om te wonen voor LHBTI-Plussers. Nederland, Noorwegen en Zweden staan op respectievelijk de tweede, derde en vierde plaats.

Dat blijkt uit gegevens van het analysebedrijf Reboot, dat data heeft verzameld om te kijken in welke landen je het veiligst en fijnst kunt wonen als LHBTI-Plussers.

Het bedrijf rangschikte de landen op basis van verschillende categorieën, zoals sociale acceptatie, activiteiten voor LHBTI-Plussers, homohuwelijk, censuur, genderbevestigende behandeling, discriminatie, adoptie en levensomstandigheden.

In totaal werden gegevens verzameld van 160 landen. De top tien van landen ligt -op Canada na- allemaal in Europa.

Malta staat in dit lijstje op de elfde plaats. Het land eindigde in 2022 bovenaan in de lijst van analysebureau Merchant Machine als allerveiligste reisbestemmingen voor ‘roze’ toeristen.

Malta deed het ook goed in de selectie van ILGA Europe in 2021 . Voor het zesde jaar op rij stond Malta op nummer één op de Rainbow Europe Map, terwijl België voor de vierde keer tweede werd en Luxemburg voor het derde jaar op rij derde. .

(Bron: Blikk; foto: Regnbogagatan in centrum van Reykjavik– Google Streetview)

