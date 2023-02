Opnieuw een mannenkoppel in ‘Dancing Stars’ in Oostenrijk

on

Aan het 15de seizoen van het tv-programma ‘Dancing Stars’ van de Oostenrijkse publieke omroep ORF doet een uni-paar mee: cabaretier en influencer Michael Buchhinger en dansinstructeur Herbert Stanonik.

Dat heeft de omroep maandag bekend gemaakt. De serie wordt met ingang van vrijdag 3 maart uitgezonden. In totaal doen tien dansparen mee.

‘Ik wil een signaal afgeven aan de buitenwereld dat het in 2023 heel normaal is om met een man te dansen. Mijn eerste indruk van hem was een hele goede. Ik heb zijn Instagram-profiel bekeken. Hij kan niet alleen geweldig dansen, hij lijkt ook erg grappig, ontspannen en geduldig’, zegt de 31-jarige Buchinger (rechts op de foto).

Over zijn eigen danskunsten: ‘Ik kan helemaal niet dansen, maar ik overschat mezelf vaak een beetje. Ik denk dat ik heel snel zal leren wat er moeilijk aan is. Toen ik afstudeerde van de middelbare school, moest ik een wals leren. Ik hou van de Macarena, de YMCA-dans en de Achy Breaky Heart Square-dans.’.

De 29-jarige Herbert Stanonik komt oorspronkelijk uit St. Johann in Tirol en woont in Wenen. De gediplomeerde instructeur voor danssport stond in de finale van tal van Oostenrijkse kampioenschappen en internationale toernooien.

Het is niet het eerste mannelijke danskoppel in Dancing Stars. In 2011 danste presentator en acteur Alfons Haider in 2011 met de professionele danser Vadim Garbuzov . De twee bereikten de vierde plaats. In de RTL-versie ‘Let’s Dance’ danste Garbuzov Prince Charming Nicolas Puschmann .

(Bron: ORF, GGG; foto: ORF, Roman Zach Kiesling)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...

Categorieën:Nieuws