Dichtbundel Pim Lammers na doodsbedreigingen uitverkocht

De dichtbundel ‘Ik denk dat ik ontvoerd ben’ van schrijver en dichter Pim Lammers is uitverkocht. Uitgeverij Querido brengt donderdag een herdruk op de markt.

De stormloop op de dichtbundel, maar ook op ander werk van Lammers, komt nadat bekend werd dat hij doodbedreigingen ontving, nadat fragmenten uit een verhaal van hem over de relatie tussen een tienerjongen en zijn trainer op sociale media werden gedeeld.

De actiegroep Gezin in Gevaar noemt Lammers een ‘pedofilie-schrijver’ en startte een online petitie om te voorkomen dat Lammers het kinderboekenweekgedicht zou schrijven. Ook politicus en Tweede Kamerlid Wybren van Haga riep op tot actie tegen Lammers.

Pim Lammers zou het kinderboekenweekgedicht schrijven, maar trok zich na de doodsbedreigingen terug.

Steun

Schrijversvakbond PEN riep auteurs en lezers op Lammers te steunen. Een soortgelijke oproep van bibliothecaris Marjolein Hordijk uit Nijmegen, Zij riep op om de gedichtenbundel te kopen om het hoog in boekenlijst te laten belanden.

Lammers won in 2018 de Zilveren Griffel voor zijn transgenderprentenboek Het lammetje dat een varken is .Daarmee was hij de jongste Griffelwinnaar ooit.

(Bron: Dagblad van het Noorden, RTL Nieuws; afbeeldingen: Querido)

