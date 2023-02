Roze Golf 05-02: Meer LHBT-asielzoekers hebben problemen

on

Nu de asielprocedure steeds meer vastloopt en asielzoekerscentra vol zitten, hebben de zwaksten steeds meer te lijden in de opvang.

LGBT Asylum Support krijgt steeds meer hulpvragen van LHBTI-asielzoekers en wordt steeds vaker geconfronteerd met wanhoopacties, zoals hongerstakingen.

COC Twente-Achterhoek organiseert tal van bijeenkomsten , bijvoorbeeld voor jongeren onder de 18. De bijeenkomsten worden begeleid door vrijwilligers en die kan het COC goed gebruiken.

Harriette van Buel spreekt weer een SOA. Deze week: gonorroe. Deze SOA komt veel voor, vooral bij mannen die seks hebben met mannen. Deze soa is heel makkelijk over te dragen en wordt veroorzaakt door een bacterie.

Waar te beluisteren?

De Roze Golf is beschikbaar als podcast. Elke zondagavond staat een nieuwe aflevering klaar. Luisteren kan via Google Podcasts, Stitcher, Spotify, TuneIn en via iTunes.

De radioversie van de Roze Golf is elke maandag te horen bij Radio Zwolle tussen 14:00 en 15:00 uur en elke dinsdag tussen 19:00 en 20:00 uur via AaFM, de lokale omroep van Almelo. Terugluisteren kan ook via de site van AaFM.

De radioversie is ook te vinden op de site van RTV Oost

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...

Categorieën:Info uit de radio-uitzending, Overijssel