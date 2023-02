Honderden mensen lopen in mars in Épinal ter ere van Lucas

on

In Épinal is zondagmiddag een witte mars gehouden ter nagedachtenis van de 13-jarige Lucas, die 7 januari een einde aan zijn leven maakte omdat hij op school gepest werd.

Naar schatting van de politie liepen er tussen de 500 en 600 mensen mee door het centrum van Épinal.

Voorop liep Séverine, de moeder van Lucas, met een bord met daarop een foto van de jongen. Familieleden droegen een wit T-shirt met daarop ook een foto van Lucas.

Lucas was het slachtoffer van homofobie op zijn school. ‘We zeggen tegen onszelf dat het iedereen kan overkomen’, zegt Frédéric tegen de regionale omroep France Bleu. Haar dochter zit op de school van Lucas. ‘We praten er veel over, zelfs een beetje te veel. Maar kinderen moeten weten dat ze kunnen praten en wat ze niet moeten doen om over te stappen naar de kant van de pester.’

Aan het einde van de mars brachten leden van de dansclub waar Lucas op zat een eerbetoon met een choreografie uit de Netflix-serie ‘Wednesday’ en op een geremixed nummer van Lady Gaga.

Vier verdachten

Het openbaar ministerie onderzocht het pesten op de school van Lucas. Vier 13-jarige scholieren zullen ‘berecht zouden worden wegens intimidatie op school die leidde tot de zelfmoord’ van Lucas.

Ze zullen worden gedagvaard voor de kinderrechtbank van Épinal. Het zijn twee meisjes en twee jongens. ‘Tijdens hun verhoor hebben de beklaagden alleen toegegeven dat ze hun kameraad herhaaldelijk voor de gek hebben gehouden’, aldus de aanklager.

Heb jij hulp nodig?

Dan kun je contact opnemen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 113 (24/7 bereikbaar), 0800-0113 (24/7 bereikbaar) en 113.nl.

(Bron en screenshot: France Bleu)

