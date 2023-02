Arabisch-Israëlische voetbalteam weigert LHBT-shirt te dragen

on

Het Arabisch-Israëlische voetbalteam Bnei Sakhnin uit de eredivisie van Israël is bekritiseerd omdat maar twee spelers zaterdagavond in een speciaal regenboogshirt op het veld verschenen.

De actie was een initiatief van Israel Gay Youth (IGY). De Israëlische voetbalbond steunde de actie en alle elftallen werden opgeroepen zaterdagavond een speciaal regenboogshirt te dragen om LHBTI-Plus-jongeren te steunen.

Alle spelers van Bnei Sakhnin, met uitzondering van Gad Amos en Guy Melamed, weigerden het speciale shirt te dragen.

Het teammanagement had vooraf laten weten dat de spelers zelf mochten bepalen of ze het shirt wilden dragen, ‘gebaseerd op waarden die pleiten voor het recht om vorm te geven aan de identiteit van de samenleving, het leven, respect voor het individu en respect voor de heiligheid van vrijheid,.’

‘De club, het management en de spelers van Bnei Sakhnin geloven dat alle belanghebbenden begrip zullen tonen voor de beslissing van de club over dit probleem.’

De directeur van de competitie is niet te spreken over het standpunt van de voetbalclub: ‘De directeur van de competitie betreurt het dat er mensen zijn die ervoor hebben gekozen niet deel te nemen aan een sociale activiteit die tot doel heeft een minderheid in de Israëlische samenleving te ondersteunen. De directeur van de competitie zal boodschappen van begrip en inclusie blijven promoten. in de activiteiten van de competitie in de toekomst.’

(Bron: Israël National News; foto: Twitter)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...

Categorieën:Nieuws