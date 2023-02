Schrijver Kinderboekenweekgedicht wordt met dood bedreigd

on

Pim Lammers trekt zich terug als schrijver van het gedicht voor de Kinderboekenweek 2023. Hij wordt met de dood bedreigd.

Lammers schreef in 2015 een verhaal voor een literair tijdschrift over een jongen en zijn trainer. Daar ontstond deze week ophef over op sociale media. De christelijk organisatie Gezin in Gevaar startte een online petitie, waarin de organisator van de Kinderboekenweek, de CPNB, wordt opgeroepen om de banden met Lammers te breken ‘en Pim Lammers géén podium te geven.’

‘Het is volstrekt onacceptabel dat een pedofilie-activist voor de Kinderboekenweek schrijft. Lammers moet verre van kinderen blijven.’

Lammers heeft zich nu teruggetrokken als schrijver van het Kinderboekenweekgedicht. ‘Een gedicht schrijven is mij geen doodsbedreigingen waard. De aantijgingen zijn pertinent onwaar en ik heb dan ook aangifte gedaan’, zo heeft hij aan de CPNB (Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek) laten weten.

‘De enorme hoeveelheid bedreigingen en de agressiviteit ervan richting mij en mijn dierbaren hebben mij doen besluiten om mij terug te trekken.’

Ontzetting

De CPNB maakte medio vorige maand bekend Pim Lammers te hebben uitgekozen voor het speciale gedicht dat ter ere van de Kinderboekenweek in oktober uitkomt. ‘Zijn kinderboeken gaan over een zeer actueel thema: als kind jezelf kunnen zijn.’

De CPNB is verontwaardigd over de bedreigingen en het aanvallen van een auteur.

‘We hebben met grote verontwaardiging en ontzetting kennisgenomen van de bedreigingen en vinden het verschrikkelijk dat een auteur aangevallen wordt. De literaire vrijheid staat hier onder extreme en voor de CPNB onacceptabele druk. We moeten in de nabije toekomst met elkaar het gesprek aangaan over de veiligheid van auteurs.’

Opgetogen

Gezin in Gevaar is opgetogen dat Lammers zich heeft teruggetrokken.

‘De terugtrekking van Lammers is een overwinning voor de onschuld van kinderen. Het is bovendien een bewijs dat actievoeren nodig is. Lammers is een fanatieke lhbt-activist. Zijn kinderboeken zijn bedoeld om kinderen aan te zetten tot het accepteren van alle seksuele zonden die God verboden heeft. Alleen openlijke en aanhoudende actie weerhoudt hem van dat doel’, aldus de organisatie op haar site.

Tegenactie

Inmiddels is er een tegenactie gestart met de oproep om de dichtbundel ‘Ik denk dat ik ontvoerd ben’ van de schrijver te kopen, zodat hij in de lijst met best verkochte boeken komt te staan.

Lammers is een bekroond kinderboekenschrijver. Hij won in 2018 de Gouden Griffel met zijn transgender-prentenboek ‘Het lammetje dat een varken is’.

(Bron: CPNB, Gezin in Gevaar; foto: website Pim Lammers)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...

Categorieën:Nieuws