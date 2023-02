Pride-feest in Amsterdam mag doorgaan tot acht uur ‘s avonds

on

Het traditionele Pride-feest Amstelveld dat op de vrijdag en zaterdag tijdens Pride Amsterdam wordt gehouden, mag doorgaan maar moet om acht uur ’s avonds afgelopen zijn. Dat heeft de verantwoordelijk wethouder Touria Meliani van Kunst & Cultuur besloten.

Aanvankelijk was het feest uit de plannen voor dit jaar geschrapt, maar omdat de invoering van het nieuwe beleidskader van Pride met een jaar is uitgesteld, kan het dit jaar alsnog, onder voorwaarden, doorgaan.

Niet alleen moet het om acht uur afgelopen zijn, ook is het maximaal aantal bezoekers van 6.000 naar 5.000 verlaagd.

Organisator Eelko Anceaux is er niet blij mee: ‘Dat is net zoiets als dat je zegt: je mag de straat oversteken, maar tot ongeveer de helft en verder mag je niet. En je weet als je dat doet, dan word je doodgereden. Als om acht uur de mensen al weg moeten, dat gaat natuurlijk helemaal nergens over.’

Volgens Anceaux kan het feest dan niet uit. De wethouder zegt niet anders te kunnen omdat de overlast voor de buurt ontoelaatbaar is geworden. ‘Dat bestrijd ik’, reageert Anceaux tegen AT5. Een meerderheid van de omwonenden heeft zich volgens hem bij een enquête uitgesproken voor het belang en het behoud van het feest.

Wat er volgens Anceaux achter de strengere regels zit, is dat de gemeente ook inhoudelijk een vinger in de pap wil. Zo werd eerder al voorgesteld of er niet anders, met meer bandjes, geprogrammeerd kon worden.



Anceaux: ‘Wat een onzin, ik vind dat de gemeente niet moet optreden als smaakpolitie. Een verschraling van de Pride als dit niet meer mag, vertrutting van Amsterdam en een beloning voor onverdraagzaamheid.’

(Bron: NH Nieuws, AT5; screenshot AT5)

