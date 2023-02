Bendes en politie in Egypte jagen op homo’s met datingapps

on

De BBC heeft deze week de documentaire Queer Egypt under attack uitgebracht. In de documentaire is te zien hoe criminele bendes gebruikmaken van datingapps om LHBTI’ers op te sporen, te mishandelen en af te persen.

Ook de zedenpolitie in Egypte maakt gebruik van deze apps om LHBTI’ers op te pakken en te vervolgen.

Datingapp Grindr waarschuwde gebruikers in 2014 al dat de politie de app gebruikt om homo’s op te sporen. De BBC komt nu met harde bewijzen.

‘Zo worden mensen uit de regenbooggemeenschap in de val gelokt’, zegt arabist Esmeralda van Boon in het VPRO-radioprogramma Bureau Buitenland.

‘Ik schrok van de nieuwe beelden. De documentaire volgt verschillende slachtoffers uit de LHBTI-gemeenschap die in de val zijn gelokt. En hun advocaten hebben geen poot om op te staan. Die zeggen namelijk: ik kan je niet verdedigen, dan worden we beiden opgepakt.’

Volgens het Ministerie van Buitenlandse Zaken is de LHBTI’ers een risicogroep door sociale marginalisering, stigmatisering, geweld en discriminatie. Ook heeft de groep te maken met arrestaties en veroordelingen, ook al gelden er geen concrete anti-homo-wetten in Egypte.

‘Het is de makkelijkste manier om LHBTI’ers op te sporen, te chanteren, misbruiken of arresteren’, zegt Van Boon. ‘Het gebeurt op grote schaal.’

‘Het probleem is dat als je in een samenleving leeft waar het onveilig is om je te uiten, dan durf je in het openbaar niet aan te geven dat je gay bent. Maar als je je vrij voelt in het openbaar om gay te zijn, dan is er veel minder ruimte voor deze bendes en agenten. Dat zie je bijvoorbeeld wel in Libanon, daar heb je meer ruimte in het openbaar en daardoor minder angst voor bendes en zedenpolitie.’

De LHBTI’ers in Egypte proberen al jaren om meer in de openbaarheid te treden, maar daarop volgt elke keer meer repressie.

‘Onder president Abdul Fatah al-Sisi is die repressie alleen maar groter geworden. Ook in tv-programma’s, in talkshows, door prominenten op TV, zie je dat gedachtegoed terug. En de politiek kan er juist mee scoren; zeker bij de grote groep mensen die die repressie steunt. Ik ben daarom ook niet hoopvol voor de toekomst voor de LHBTI-gemeenschap in Egypte.’

Bekijk hier de documentaire:

(Bron: Bureau Buitenland; screenshot: BBC)

