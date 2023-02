Kerk Urk breekt met Zwolse kerk vanwege homostandpunt

on

De Christelijk Gereformeerde Eben-Haëzerker op Urk heeft de banden met de kerkenraad van de drie Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) in Zwolle verbroken.

De kerk op Urk kan zich niet vinden in het standpunt van de Zwolse kerken die homoseksuelen toelaten bij het heilig avondmaal.

Ook is de kerk het niet eens met het benoemen van vrouwelijke ambtsdragers in Zwolle.

‘Ook sluiten we nu officieel onze kansel voor predikanten uit Zwolle en zullen we attestaties van CGK’ers uit Zwolle die op Urk komen wonen, niet meer zonder meer accepteren’, zegt dominee Uitslag, één van de twee predikanten van de gemeente, in een toelichting tegen het Nederlands Dagblad.

De Christelijk Gereformeerde Kerken in Zwolle, met bijna 5.000 leden, laten al een aantal jaren samenwonende homoseksuelen toe bij het heilig avondmaal, een belangrijke religieuze traditie.

Een meerderheid binnen de CGK-regio Zwolle keurt de keuze van de Zwolse Noorderkerk, Zuiderhof en Verrijzeniskerk af. De meerderheid heeft besloten de kerken te ‘vermanen’.

Dat vermanen gaat de kerk op Urk niet ver genoeg en de kerk besloot de banden met de drie kerken in Zwolle te verbreken.

Zonde

‘Jarenlang laten ze al praktiserende homoseksuelen toe bij het avondmaal. Er is de afgelopen jaren veel over gesproken en wij hebben niet het gevoel dat Zwolle bereid is om na te denken over herziening van hun beleid. Dat terwijl bij de generale synode een ander standpunt is ingenomen’, zegt Uitslag in De Stentor.

In 2013 werden homoseksuele relaties als zonde bestempeld.

De discussie over homoseksuelen in de Christelijk Gereformeerde Kerken loopt al jaren.

