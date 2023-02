Burgemeester Aggsbach spreekt zich uit tegen ‘anti-homohuis’

on

In een videoboodschap die hij verstuurde naar ondermeer de publieke omroep ORF Neder-Oostenrijk heeft burgemeester Josef Kremser (ÖVP) van Aggsbach Markt zich uitgesproken tegen de verhuurder die geen kamers aan homoseksuelen wil verhuren.

Met de video wil hij duidelijk maken ‘dat we een ruimdenkende en kosmopolitische gemeenschap zijn’.

Volgens de burgemeester wonen ‘60 mensen uit 16 verschillende landen met verschillende gezindheden en wereldbeelden in 636 hoofdwoningen’ in Aggsbach Markt.

In maart 2022 was al unaniem een resolutie aangenomen, waarin de burgemeester werd opgeroepen zich namens de gemeente uit te spreken ‘dat alle geledingen van de samenleving, ongeacht etnische afkomst, geslacht, religie, seksuele geaardheid of levensovertuiging, welkom zijn in Aggsbach.’

Ook heeft de gemeente vorig jaar nadat duidelijk werd dat de verhuurder geen homo’s wil, een verwijzing naar de woonruimte van de website gehaald.

Juridisch kan er niets tegen de verhuurder worden gedaan. Hij verhuurt tien kamers particulier en is geen lid van de Kamer van Koophandel. Dat betekent dat hij niet hoeft te voldoen aan de eisen voor hotels waarvoor dergelijke verboden niet zijn toegestaan.

De huisbaas, Michael Hirschmann, vertelde eerder aan de omroep dat hij niets tegen homoseksuelen heeft, maar dat hij niets te maken wil hebben met hun levensstijl.

Hij noemde een door het antidiscriminatiebureau opgelegde boete van € 220 ‘brutaal’. Dat de gemeente hem van de website heeft gehaald, deert hem niet, zegt Hirschmann, er waren sowieso maar weinig boekingen via de website.

Momenteel verhuurt hij zijn tien kamers voornamelijk aan monteurs en bouwvakkers. Op de vraag van de omroep wat wat er zou gebeuren als iemand onder zijn gasten homoseksueel zou zijn, zegt Hirschmann: ‘Wat ik niet weet, stoort me niet.’

(Bron: noe.orf.at: Foto: Google Streetview)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...

Categorieën:Nieuws