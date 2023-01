Nederland in de eerste halve finale van Eurovisie Songfestival

on

Nederland staat in de eerste halve finale van het Eurovisiesongfestival. De twee finales worden op 9 en 11 mei in Liverpool gehouden. De grote finale is zaterdag 13 mei.

De loting voor de volgorde van optredens was dinsdagavond in Liverpool en was via een livestream te volgen. De loting werd gepresenteerd door AJ Odudu en Rylan.

Het thema van het songfestival is dinsdag bekend gemaakt: United By Music.

Voor Nederland gaan Mia Nicolai en Dion Cooper naar het songfestival. Met welk liedje wordt later bekend gemaakt.

Hieronder het complete overzicht:

Eerste halve finale dinsdag 9 mei:

Eerste helft van de show

๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ทย Croatia โ€“ HRT

๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ชย Ireland โ€“ RTร‰

๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ปย Latvia โ€“ LTV

๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡นย Malta โ€“ PBS

๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ดย Norway โ€“ NRK

๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡นย Portugal โ€“ RTP

๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ธย Serbia โ€“ RTS

Tweede helft van de show

๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฟย Azerbaijan โ€“ ฤฐctimai

๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟย Czech Republic ฤŒT

๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎย Finland โ€“ YLE

๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑย Israel โ€“ IPBC/Kan

๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฉย Moldova โ€“ TRM

๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑย Netherlands โ€“ AVROTROS

๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ชย Sweden โ€“ SVT

๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญย Switzerland โ€“ SRG / SSR

Tweede Halve finale donderdag 11 mei:

Eerste helft van de show

๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฒย Armenia โ€“ AMPTV

๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ชย Belgium โ€“ VRT

๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡พย Cyprus โ€“ CyBC

๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐย Denmark โ€“ DR

๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ชย Estonia โ€“ ERR

๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ทย Greece โ€“ ERT

๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ธย Iceland โ€“ RรšV

๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ดย Romania โ€“ TVR



Tweede helft van de show

๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฑย Albania โ€“ RTSH

๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บย Australia โ€“ SBSย

๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡นย Austria โ€“ ORF

๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ชย Georgia โ€“ GPB

๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡นย Lithuania โ€“ LRT

๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑย Poland โ€“ TVP

๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฒย San Marino โ€“ SMRTV

๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฎย Slovenia โ€“ RTVSLO

