Column Heleen: Kabinet negeer het advies Raad van State

on

Als ik `s morgens wakker word en een bericht als dit lees, ben ik er alweer klaar mee! Raad van State kritisch over wetsvoorstel om homogenezing te verbieden!

Ik lees het artikel en denk wtf?

Natuurlijk snap ik heel goed dat van elk wetsvoorstel moet worden bekeken of het in overeenstemming is met onze grondwet om te voorkomen dat dit wetsvoorstel schuurt met diezelfde grondwet.

We hebben die Grondwet immers niet voor niets opgesteld en aangepast aan de wensen van deze tijd.

Maar als ik dan lees dat één van de bezwaren te maken heeft met de vrijheid van godsdienst, gaan bij mij alle nekharen overeind.

Ik ben als geen ander voor dit recht, anders zou ik ook in de problemen komen. Maar voor dit recht staat, wat mij betreft, het welzijn van onze mede mensen voorop!

Geen enkele kerkelijke stroming heeft het recht om mensen naar hun hand te zetten en deze te dwingen dat te doen wat goed bij de kerk past.

We leven in Nederland in het jaar 2023 en niet meer in de middeleeuwen, mensen verdienen bescherming tegen dit soort praktijken.

Want hoe duidelijk is het, als uit onderzoek blijkt dat pogingen tot ‘homogenezing’ veel psychische schade kan veroorzaken.

Met ernstige gevolgen, tot aan depressies en zelfdoding toe.

Je moet je schamen om dit naast je neer te leggen en de vrijheid van godsdienst boven dit alles te plaatsen.

Als rechtsstaat ben je medeverantwoordelijk voor het algemeen welzijn van je inwoners. Als samenleving dragen we ook bij aan die verantwoordelijkheid.

Dus is een wet op het verbieden van conversietherapie op welke manier dan ook zéér wenselijk. We hebben niet voor niets een aanpassing in de grondwet gekregen!

En dat wordt nu, wat mij betreft met voeten getreden.

Het negatief advies is een klap in het gezicht van veel LHBTI-Plus-personen die dit nu mee moeten maken, dit hebben meegemaakt en voor veel nabestaanden.

Ik roep het kabinet op om dit advies naast zich neer te leggen en het welzijn van LHBTI-Plussers veilig te stellen en daarmee de grondwet te respecteren!

Conversietherapie is iets verschrikkelijks en verdient een verbod.

Ook vanuit je geloofsovertuiging is passief of actief geweld niet ok en vergis je niet: conversietherapie is gericht geweld.

Met ingang van deze column zal Heleen Rompelman met enige regelmaat haar visie geven op actuele LHBTI-Plus zaken.

Heleen is voorzitter van COC Zwolle en schrijft deze column op persoonlijke titel.

Reageren? Mail naar rozegolf@rtvoost.nl

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...

Categorieën:Column