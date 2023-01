Advies: strafbaar stellen conversietherapie niet verstandig

on

De wens van een meerderheid van de Tweede kamer om het geven of aanbieden van homogenezingstherapie, ook wel conversietherapie, strafbaar te stellen, is niet verstandig, oordeelt de Raad van State in een advies.

De Raad van State heeft begrip voor de wens dat strafbaarstelling een signaal kan afgeven naar de samenleving dat deze therapieën onwenselijk zijn, maar dat is niet voldoende om het wetboek aan te passen. Ook de handhaving is niet goed te regelen, stelt de Raad van State.

Een totaalverbod op het aanbieden van conversiehandelingen is bovendien in strijd met de grondrechten van betrokkenen die vrijwillig instemmen met zo’n behandeling, aldus de Raad van State.

De Raad van State wijst in het advies er op dat ‘ernstige vormen van conversiehandelingen’ als strafbaar zijn onder de huidige wetgeving. ‘Conversiehandelingen waarbij het slachtoffer mishandeld wordt, onder grote druk komt te staan of gediscrimineerd wordt, zijn bijvoorbeeld al verboden.’

Uit onderzoek blijkt dat pogingen tot ‘homogenezing’ veel psychische schade kunnen veroorzaken, met ernstige gevolgen, tot aan depressies en zelfdoding toe.

