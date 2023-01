Transmodel Laith Ashley speelt rol in clip van Taylor Swift

on

In de nieuwe videoclip is een belangrijke rol weggelegd voor Laith Ashley. De 33-jarige Ashley is acteur, zanger en een veel gevraagd model.

Hij werd geboren met de uiterlijke kenmerken van een vrouw. Hij ging negen jaar geleden in transitie.

Laith Ashley speelt de geliefde van Taylor Swift in de clip Lavender Haze, de tweede single na Anti-Hero van het album Midnights uit 2022.

Als model verscheen Ashley eerder in reclamecampagnes van onder meer Barney’s en Diesel.

‘De Lavender Haze-video is nu uit’, tweette Swift vrijdag rond middernacht. ‘Er is veel lavendel. Er is veel nevel. Er is mijn ongelooflijke costar @laith_ashley met wie ik absoluut graag samenwerkte.’

‘Dit was de eerste video die ik schreef van de 3 die zijn uitgebracht, en deze heeft me echt geholpen de wereld en de sfeer van Midnights te conceptualiseren, als een zwoele, slapeloze jaren 70-koortsdroom. Ik hoop dat je het leuk vindt’, twitterde ze.

Ashley reageerde op Twitter kort na de eerste aankondiging van de zangeres. ‘Heel erg bedankt @taylorswift13 dat ik een kleine rol in je verhaal mag spelen. Je bent briljant en dit is een ervaring die ik nooit zal vergeten.’

(Bron: Twitter; screenshot videoclip)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...

Categorieën:En verder