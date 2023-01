Donateurs gezocht voor film over homoseksualiteit en geloof

on

Filmmaker Jonathan van Wieren is bezig met het maken van de film ‘Hier ben ik’. De film gaat over homoseksualiteit binnen de kerk. Om het project te kunnen financieren is er een crowdfundingactie gestart.

De 20-jarige Jonathan van Wieren maakt de film voor zijn afstuderen aan de Dutch Filmers Academy in Amsterdam en gaat over de 19-jarige Elise, die op het punt staat om gedoopt te worden. Als haar kerkgemeenschap er achter komt dat ze een relatie heeft met Noa, een meisje uit dezelfde kerkgemeenschap komt Elise ongewild voor de keuze te staan: kiezen tussen haar geloof of de liefde.

‘Ik vind het belangrijk om films te maken over onderwerpen die mij persoonlijk raken. Daarom wilde ik ook erg graag een film maken over het geloof en homoseksualiteit. Ik ben gelovig opgevoed en merk dat er nog weinig sprake van acceptatie is binnen de kerk. Het is een onderwerp dat nog te weinig besproken wordt. Dat is iets waar ik verandering in wil brengen.’

Uitsluiting

De regisseur zag in zijn directe omgeving dat seksualiteit en seksuele geaardheid nog een behoorlijk taboe zijn binnen de evangelische kerk. ‘In ons vooronderzoek, spraken we met een aantal mensen die zelf homoseksueel en christelijk zijn. Al deze mensen hebben wel enige vorm van uitsluiting van hun gemeenschap ervaren op basis van hun seksuele geaardheid.’

Sterker

Van Wieren wil een musicalfilm maken: ‘Mijn liefde voor musicalfilms is ontstaan nadat ik ‘’LaLaLand’’ zag. Sindsdien is die liefde voor musicalfilms alleen maar gegroeid. Ik denk dat je met de combinatie van zang en beeld, emotie nog sterker over kan brengen. Zo kwam ik op het idee om een musicalfilm te maken als afstudeerproject.’

Bijdragen

Er is € 10.000 nodig om de film te maken; inmiddels is er € 8.000 binnen, onder meer dankzij een bijdrage van het het Prins Bernhard Cultuurfonds en de gemeente Vijfheerenlanden. Wie wil bijdragen, kan dat doen via voordekunst.nl.

(Bron: AD, Voor de kunst; screenshot: promotievideo)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...

Categorieën:En verder