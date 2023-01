Acteur Alan Cumming geeft koninklijke onderscheiding terug

on

De Schotse acteur, schrijver en presentator Alan Cumming heeft zijn Koninklijke onderscheiding teruggeven. Hij kreeg zijn OBE (Officer of the Order of the British Empire) in 2009.

Cumming (58) schrijft vrijdag -op zijn verjaardag- op Instagram dat hoewel hij ‘dankbaar’ was geweest toen hij de onderscheiding kreeg van koningin Elisabeth, nu zijn ogen open waren gegaan over ‘de giftigheid van het imperium’.

Hij kreeg de OBE voor zijn acteerwerk, maar zo schrijft hij, ook voor zijn de OBE voor zijn ‘activisme voor gelijke rechten voor de homo- en lesbische gemeenschap’ in de Verenigde Staten ‘

Toen hij zijn OBE kreeg, zei hij: ‘De strijd voor gelijkheid voor de LHBT-gemeenschap in de VS is iets waar ik erg gepassioneerd over ben, en ik zie deze eer als een aanmoediging om te blijven vechten voor wat ik geloof dat juist is en voor wat Ik beschouw het als vanzelfsprekend als Brits staatsburger.’

Giftigheid

Na het overlijden van de koningin en de ‘daaruit voortvloeiende gesprekken over de rol van de monarchie en vooral de manier waarop het Britse rijk profiteerde ten koste (en dood) van inheemse volkeren over de hele wereld, echt mijn ogen openden’.

Hij voegde eraan toe: ‘Gelukkig zijn de tijden en wetten in de VS veranderd, en het grote goed dat de prijs in 2009 aan de LHBTI-Plus-zaak heeft gebracht, is nu minder krachtig dan de twijfels die ik heb in verband met de giftigheid van imperium.

‘Dus ik gaf mijn prijs terug, legde mijn redenen uit en herhaalde mijn grote dankbaarheid dat ik hem in de eerste plaats kreeg. Ik ben nu weer de gewone oude Alan Cumming’.

Cumming heeft zowel de Britse als de Amerikaanse nationaliteit.

The traitors

Hij is internationaal bekend van veel theater-, film- en tv-werk, zoals zijn rol in de Bond-film GoldenEye, de Spy kids-films, de series The good wife en Instinct. Hij presenteert de Amerikaans versie van The traitors

(Bron: BBC; foto: Instagram Francis Hill Photografy)

