Aandacht voor vervolgde LHBT’ers tijdens Holocaustherdenking

Tijdens de herdenking van de Holocaust in de Bondsdag in Berlijn is vrijdag nadrukkelijk stilgestaan bij de vervolging van homoseksuelen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Voor degenen die gevangen zaten vanwege hun seksuele geaardheid heeft de bevrijding van het vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau 78 jaar geleden geen’ einde gemaakt aan de vervolging door de staat”, herinnerde de president van de Bondsdag, Bärbel Bas, tijdens de opening van een ceremonie in het Duitse parlement.

‘De laatste overlevenden van deze groep slachtoffers stierven voordat ze werden gehoord.’

In de Bondsdag prees Rozette Kats, een 80-jarige Nederlands-joodse overlevende van de Holocaust, het eerbetoon van parlementsleden aan de lang bestaande ‘onuitgesproken’ benarde situatie van de LHBTI-gemeenschap.

‘Ik ben vandaag 80 jaar oud en ik ben niet vergeten hoe vreselijk het is om jezelf te verloochenen en je te verstoppen’, zei ze geëmotioneerd.

Als kind vertrouwden haar ouders haar toe aan een adoptiegezin dat haar verborg. Haar vader en moeder en haar kleine broertje kwamen om in Auschwitz.

Dwangarbeid

In sommige Duitse steden, met name in Berlijn, bloeide de LHBT-scene tijdens de Weimarrepubliek in de jaren twintig van de vorige eeuw. Seks tussen mannen was weliswaar sinds 1871 verboden, maar er werd niet tegen opgetreden.

Dat veranderde toen Hitler aan de macht kwam in 1933. Hij verhoogde in 1935 de straf voor seks tussen mannen tot tien jaar dwangarbeid.

Ongeveer 57.000 homoseksuele mannen werden gevangen gezet en van hen werden er tussen de 6.000 en 10.000 naar concentratiekampen gestuurd en gedwongen uniformen te dragen met een roze driehoek.

Volgens historici kwamen er tussen de 3.000 en 10.000 homoseksuelen om tijdens het Naziregime en velen werden gecastreerd of onderworpen aan gruwelijke ‘medische experimenten’.

Duizenden lesbiennes, transgenders en prostituees, die als “gedegenereerd” werden beschouwd, werden ook in kampen opgesloten.

Schadevergoeding

In maart 2017 rehabiliteerde de Duitse regering de ongeveer 50.000 mensen die na 1945 werden vervolgd en kende hen een schadevergoeding toe. De meesten waren toen al overleden.

Sinds 27 januari 1996 organiseren Duitse parlementsleden een jaarlijkse ceremonie in de Bondsdag ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Slachtoffers van de Holocaust, traditioneel gericht op de nagedachtenis van de zes miljoen joden die door het regime zijn uitgeroeid.

(Bron: NOS, Times of Israël)

