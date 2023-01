Openlijk homoseksuele bobsleeër Simon Dunn overleden

on

De openlijk homoseksuele Australische rugbyspeler en bobsleeër Simon Dunn is op 35-jarige leeftijd overleden. Hij werd zaterdag dood aangetroffen in zijn appartement in het centrum van Sidney.

De doodsoorzaak is niet bekend gemaakt, maar volgens een woordvoerder van de politie van New South Wales worden de omstandigheden van zijn dood niet als verdacht beschouwd.

Dunn was de eerste openlijk homoseksuele sporter die Australië vertegenwoordigde in de bobsleesport. Hij speelde ook in de Sydney Convicts, homorugbyclub van Sidney.

Hij beëindigde zijn bobslee-carrière in 2016, maar kondigde in 2021 aan dat hij mee zou doen aan de Olympische Winterspelen van 2022 in Beijing, maar moest daar vanwege een blessure uiteindelijk van af zien.

Simon Dunn zette zich voor de LHBTI-Plus-gemeenschap. Zo was hij ambassadeur van de GiveOUT Day, een dag waarop geld wordt ingezameld om LHBTI-Plus-organisaties en -projecten te ondersteunen.

Ook was hij ambassadeur voor de Bobby Goldsmith Foundation, een HIV- liefdadigheidsinstelling.

‘Hij was een gepassioneerd pleitbezorger voor de vertegenwoordiging van LGBTQIA+ in de sport en sprak over zijn ervaringen met homofobie in zijn jonge jaren. Hij was vastbesloten om de sportcultuur over de hele wereld positief te veranderen en zijn onvermoeibare inspanningen om inclusie en gelijkheid in de sport te bevorderen, zullen toekomstige generaties blijven inspireren’, schrijft de Bobby Goldsmith Foundation op de site.

Sydney Convicts noemt hem ‘een gepassioneerd, getalenteerd, loyaal en geliefd lid van ons team’.

Heb jij hulp nodig?

Dan kun je contact opnemen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 113 of 0800-0113 (24/7 bereikbaar) en 113.nl.

(Bron: Bobby Goldsmith Foundation, News.com, Sindney Convicts; foto: Instagram)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...

Categorieën:Nieuws