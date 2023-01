Nigeria past Wetboek van Strafrecht aan: homoseksualiteit wordt strafbaar

on

President Mohamed Bazoum van Niger heeft een commissie aan het werk gezet om het Wetboek van Strafrecht aan te passen. Het huidige wetboek is van 1810 toen Nigeria nog een Franse kolonie was en is nooit grondig herzien.

Het wetboek moet worden aangepast aan de ‘economische en sociale realiteit’ van het land, verklaarde Bazoum vorige week op de staatszender La Voie du Sahel.

In het huidige wetboek zijn volgens artikel 282 ‘alleen seksuele en onfatsoenlijke relaties met een minderjarige onder de 21 jaar’ strafbaar.

In het toekomstige Wetboek van Strafrecht komt een hele reeks artikelen die vormen van homoseksualiteit strafbaar stellen.

‘Zo wordt het zoenen van een andere man als je een man bent of het kussen van een vrouw als je een vrouw bent bestraft. Dit zal ook het geval zijn bij een liefkozing of andere uitingen van genegenheid’, aldus de president in de radio-uitzending.

‘Dan vormt een seksuele relatie tussen een persoon van hetzelfde geslacht, ongeacht de leeftijd, een ander strafbaar feit. Anderzijds zal leeftijd ook een verzwarende omstandigheid van het delict zijn, indien de partner minderjarig is.’

‘Bovendien zal trouwen met iemand van je eigen geslacht nu als een misdaad worden beschouwd, waarop straffen staan ​​variërend van 10 jaar gevangenisstraf tot levenslang in de gevangenis of de doodstraf.’

Volgens de president worden ook die mensen die paren van gelijk geslacht trouwen strafbaar.

Ook wordt het strafbaar een openbare of besloten homoclub te exploiteren. Verenigingen , instellingen en individuen die LHBTI-Plussers ondersteunen ‘zullen worden vervolgd.’

Wanneer het nieuwe Wetboek van Strafrecht van Niger wordt ingevoerd, is niet bekend.

