LHBTI+ Face It-bijeenkomst Deventer vrijdag op nieuwe locatie

Komende vrijdag wordt de eerste LHBTI+ Face It-bijeenkomst van 2023 gehouden. De bijeenkomst is op een nieuwe locatie: het Etty Hillesum Centrum, Roggestraat 3 in Deventer.

Deze avond, die om 19:00 uur begint, wordt er bingo gespeeld met leuke prijzen.

Wie voor het eerst komt en het niet prettig vindt om alleen binnen te stappen, kan dat even aangeven via de mail: lhbtiplus-face-it@cocdeventer.nl. Je wordt dan bij de ingang opgevangen of je kunt vooraf op neutraal terrein kennismaken.

De LHBTI+ Face It-bijeenkomst wordt elke laatste vrijdagavond van de maand gehouden.

Kijk voor meer informatie op cocdeventer.nl.

(Foto: Etty Hillesum Centrum)

