Zangeres Beyoncé ligt onder vuur van fans na optreden Dubai

on

De Amerikaanse megaster Beyoncé heeft zich de verontwaardiging van een deel van haar fans op de hals gehaald. Ze trad zaterdagavond voor het eerst na vier jaar weer op in de Verenigde Arabische Emiraten, waar homoseksualiteit strafbaar is.

Beyoncé zong geen enkel nummer van haar succesvolle album Renaissance uit 2022, waarop ze zwarte en queer pioniers uit de house- en discoscene van de jaren 70 eert.

De 41-jarige zangeres kwam de afgelopen jaren regelmatig op voor de LHBTI-Plus-gemeenschap. Zo zei ze in 2020 in een toespraak voor net afgestudeerde studenten: ‘Jullie queerness is prachtig, jullie blackness is prachtig, jullie compassie, jullie begrip, jullie strijd voor mensen die verschillend van jullie zijn is prachtig.’

Op sociale media wordt met onbegrip en teleurstelling gereageerd. ‘Beyoncé wordt betaald voor een perstour in Dubai terwijl Rennaisance gaat over ballroom culture. Het is illegaal om homo te zijn in Dubai, er staat de doodstraf op’, schrijft een fan op Reddit.

‘Ik houd van Beyoncé maar optreden in Dubai terwijl je net een album hebt uitgebracht dat zó belangrijk is voor een gemeenschap, is teleurstellend’, schrijft een andere fan op Twitter.

24 miljoen dollar

Het gerucht gaat dat Beyoncé zo’n 24 miljoen dollar betaald kreeg voor het concert in Dubai, dat niet toegankelijk was voor fans. Journalisten, beroemdheden en influencers mochten op uitnodiging het concert in een luxueus resort bijwonen.

Aanwezigen werd gevraagd geen foto’s en video’s te maken van het concert, maar die hielden zich daar niet aan. Sociale media staan inmiddels vol beeldmateriaal van het concert.

Beyoncé zelf heeft nog niet gereageerd over het optreden in Dubai en de kritiek van haar fans.

Homoseksualiteit in de Verenigde Arabische Emiraten is strafbaar. Op Seks tussen twee mensen van hetzelfde geslacht staat de doodstraf. Sinds 2015 is niemand in de emiraten meer officieel aangeklaagd voor homoseksualiteit.

(Bron: NOS; screenshot: Twitter)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...

Categorieën:Nieuws