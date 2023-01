Influencer en model Conty Bingan uit Kameroen mishandeld

on

Influencer en model Conty Bingan, in zijn land Kameroen bekend als Yves Mont Blanc, is 5 januari in de hoofdstad Yaoundé door een groep van tien jongeren mishandeld.

Conty liep ernstige verwondingen op aan zijn rug, voet, oren en rechteroog die in het ziekenhuis behandeld moesten worden.

Nadat hij uit het ziekenhuis was ontslagen, plaatste Yves video’s van het incident op zijn Yves_Mont_Blanc Instagram-pagina om anderen te waarschuwen voor de gevaren van homofobie, vooral voor mensen die prominent aanwezig zijn op sociale media.

‘Ik zag de keerzijde van de populariteit van netwerken omdat ze me zo goed kenden en wisten wat ze moesten doen, ze namen alles van geld tot de belangrijkste materialen’, schrijft hij op Instagram.



‘Alles wat ik wil zeggen is dat anders zijn, verwijfd, bi, heteroseksueel, homoseksueel, transgender of queer geen rechtvaardiging is voor een dergelijke haat, maar ik weet alleen dat ik een jonge man ben die dit allemaal kan overwinnen, ik vecht voor succes en ik leg alles in de handen van God.’

‘Op dit moment kan ik niet goed lopen. Ze raakten mijn oren; Van deze kant (links) hoor ik niets meer. Ze gebruikten alle wapens om me pijn te doen: scharen, machetes, touwen, stokken. Ze sloegen me in mijn nek en ik dacht dat ik ter plekke zou sterven…’

De aanval op Yves is een voorbeeld van een recente toename van geweld tegen LHBTI-Plussers in Kameroen.

Relaties met wederzijds goedvinden tussen mensen van hetzelfde geslacht zijn in Kameroen een misdaad waarop maximaal vijf jaar gevangenisstraf staat. Het verbod is aanleiding tot geweld tegen LHBTI-Plussers.

De Kamaroenese activist Marc Dissoke veroordeelt deze nieuwe aanval en prijst ‘de moed van de jongeman om deze publiekelijk aan de kaak te stellen. De meeste slachtoffers praten er niet over. En dit is het trieste dagelijkse leven van LHBTI-mensen in Kameroen, Afrika en de rest van de wereld. Zonder steun, zonder veiligheid, zonder bescherming of verdediging. Ze leven in een klimaat van agressie, van discriminatie die leidt tot intolerantie en onverschilligheid voor de wet.’

(Bron: Instagram, Stop Homophobie; foto: Instagram)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...

Categorieën:Nieuws