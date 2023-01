Feyenoordsupporters opgepakt voor onder meer bedreiging

on

De politie heeft vrijdagochtend elf verdachten aangehouden. Ze worden van bedreiging, belediging, intimidatie en brandstichting, onder meer aan het adres van de voorzitter van de LHBT-Plus-supportersverenging Roze Kameraden.

Het zijn mannen tussen de 21 en 36 jaar uit Rotterdam, Den Haag, Arnemuiden, Uden en Rijswijk. Een 29-jarige man uit Rijswijk wordt gezien als de leider van de groep.

Ze worden ook verdacht van betrokkenheid bij de spandoeken die vorig jaar bij de Conference League-finale in Tirana te zien waren.

Op de spandoeken stonden grove beledigingen en doodsbedreigingen aan het adres van burgemeester Aboutaleb, zijn dochter en Paul van Dorst.

Ze worden ook verdacht van bekladding van het huis van wethouder Simons. Bij de sportschool van Van Dorst werd geprobeerd brand te stichten.

Speciaal team

Een team rechercheurs van de Rotterdamse politie werd er speciaal voor vrijgemaakt en deed anderhalf jaar lang onderzoek naar voetbalgerelateerde misdrijven. Vorig jaar werden daar al 45 verdachten voor aangehouden.

Naast de strafrechtelijke vervolging wordt ook gekeken of er vanuit de KNVB een stadionverbod kan worden opgelegd. ‘We moeten mensen die het voetbal verpesten voor de gewone, goede supporter van alle kanten maximaal aanpakken’, aldus de leider van het rechercheteam.

Opluchting

‘Ik werd vanmorgen gebeld met de mededeling dat er belangrijk nieuws aan zat te komen’, reageert Van Dorst bij RTV Rijnmond. ‘Het overviel me een beetje, op een positieve manier, en ik wist eerst niet hoe ik moest reageren. Dit is een enorme persoonlijke opluchting, heel fijn nieuws.’

‘Sindsdien sta ik altijd aan’, vertelt Van Dorst. ‘Ik ben altijd op m’n hoede, kijk altijd een beetje over m’n schouder en ben nooit echt relaxed als ik in de stad ben of in grote menigtes. Ik ga ook amper nog naar Feyenoord. Het is best wel mijn leven gaan leiden en absoluut niet in de koude kleren gaan zitten.’

Wanneer de elf verdachten voor de rechter moeten verschijnen is nog niet duidelijk. Hun aanhouding voelt voor Van Dorst in elk geval als ‘een heel goede stap richting het einde van dit hoofdstuk’. ‘Dit is wel een omslag ja. Ik zal een stuk minder op m’n hoede hoeven te zijn.’

(Bron: NOS, RTV Rijnmond; foto: RTV Rijnmond)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...

Categorieën:Nieuws