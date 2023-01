Een activist in hart en nieren, zelfs als het hart niet meer klopt

on

De meeste mensen denken liever niet na over de dood. Laat staan wat er na de dood met jou gebeurt. Wanneer je doodgaat, laat je van alles achter: je dierbaren, maar ook je bezittingen.

Weet jij al wat er met jouw bezittingen gebeurt als je er niet meer bent?

Vele jaren heeft hij met veel passie lesgegeven als docent seksuele diversiteit aan de Haagse Hogeschool, maar nu is Mathieu (67) alweer één jaar met pensioen. Soms denkt hij terug aan zijn tijd als docent. Sommige momenten ontroeren hem nog tot de dag van vandaag. Zo vertelde een moslima studente hem in de les eens een keer: ‘De generatie moslims van mijn ouders die diversiteit niet accepteren, sterft uit. Ik denk, als ik een lesbische dochter zou krijgen, ik dat zou accepteren. Ik beloof niks, maar ik denk het wel.‘ Met trots kijkt hij terug naar dit soort momenten. Als docent seksuele diversiteit is zo’n opmerking de reden waarom je ooit bent gaan lesgeven.

De interesse voor seksuele diversiteit is bij Mathieu al op jonge leeftijd ontstaan. Toen hij en zijn vrienden vijftien waren, gingen ze op vakantie. Met zeven jongens lagen ze in een tent. Wanneer ze verhalen vertelden voor het slapengaan, gaf Mathieu al seksuele voorlichting. Destijds was hij nog niet uit de kast. Dat gebeurde pas in de jaren ’70. Zijn ouders reageerden positief. Mathieu zet de strijd om iedereen homopositief te krijgen door. Zijn passie voor activisme heeft Mathieu al zijn hele leven. Als jongere was hij actief bij de Wereldwinkel en zette hij zich in voor Amnesty International. Als volwassen man was hij actief voor het COC, de Rooie Flikkers en binnen de politiek voor GroenLinks.

Op een avond ligt Mathieu alleen op zijn bank naar de televisie te kijken. Tijdens het reclameblok glijden zijn ogen af naar het raam. Door het raam heen ziet hij de grachten van Amsterdam. Verschillende bootjes en wandelende mensen passeren zijn appartement. Vanuit een appartement op driehoog is het uitzicht fantastisch. Na het reclameblok wordt er een documentaire uitgezonden. Eén voor één vertellen homoseksuele slachtoffers hoe ze gemarteld werden in Tsjetsjeense kampen. Hij had niet verwacht dat juist Russische activisten, met gevaar voor eigen leven, tientallen homo’s en lesbiennes helpen te ontsnappen uit de hel van Tsjetsjenië. Gefascineerd en aangegrepen kijkt Mathieu naar de beelden. Wanneer hij opstaat om een kop thee voor zichzelf te zetten, kijkt hij rond door zijn appartement. Dit appartement heeft hij tientallen jaren geleden gekocht voor een prikkie. Hij kan er wel om lachen dat het appartement, dat op het randje van het centrum van Amsterdam ligt, misschien wel een miljoen gaat opleveren. Door de jaren heen is de waarde van een huis in Amsterdam bijna verviervoudigd. Verkopen en dan verhuizen, dat gaat hij nooit van zijn leven doen. Nee, na zijn dood verkoopt iemand het maar. En het overgebleven geld? Ja, daar moet hij nog over nadenken.

Na lang nadenken, heeft Mathieu besloten om zijn testament te veranderen. Jarenlang heeft hij een relatie gehad. Zijn toenmalige vriend stond in zijn testament. Die relatie is ten einde gekomen en Mathieu vindt het niet meer nodig om hem nog in zijn testament te laten staan. Als eerste kijkt hij naar zijn familie en vrienden. Maar zijn familie en vrienden zijn succesvol. Niemand van hen heeft zijn geld écht nodig.

Mathieu maakt een afspraak met Jan-Willem de Bruin. Jan-Willem is een coördinator voor COC Nederland en hij gaat Mathieu helpen met de eerste stap van zijn zoektocht naar het perfecte testament voor Mathieu. Nadat Jan-Willem over verschillende fondsen en stichtingen heeft verteld, valt het oog van Mathieu op Het Blauwe Fonds. Sympathieke projecten en prachtige door het Blauwe Fonds gesubsidieerde documentaires geven de doorslag. ‘Eigenlijk vind ik alles mooi wat zij doen, ik heb geen project waar ik op tegen ben. Ik heb hierover geen enkele twijfel.‘

Via zijn belastingadviseur komt hij in contact met LHBTI-Plus-vriendelijke notarissen. Twee vrouwelijke notarissen stellen zijn testament op. Zijn beste vriend en beste vriendin worden zijn executeurs. Ook moet er natuurlijk een plan B zijn voor als er iets met Het Blauwe Fonds gebeurt. Daarom staat De Rose Jonker, een andere stichting die LHBTI-Plus emancipatie bevordert, als reserve.

Waar hoopt Mathieu op dat zijn geld naartoe gaat? Zijn zoektocht begon door de documentaire over de Tsjetsjeense kampen. Als ooit zo’n activistische groep subsidie aanvraagt bij COC-Nederland, weet ze wat ze moet doen. Het COC zou de groep moeten doorsturen naar Het Blauwe Fonds. Met al het geld dat loskomt van Mathieu kunnen later veel projecten worden ondersteund. Zo hoopt hij dat er grote projecten uit voortkomen.

Mathieu heeft zijn zoektocht naar zijn eigen perfecte testament voltooid. De keuze is sinds september 2021 definitief. De erfstelling is een logische keus in zijn levensloop. Al hoopt hij nog lang niet dood te gaan. Ook na zijn dood blijft Mathieu een activist.

Een bijdrage van Tirsa Postma

