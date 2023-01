Grondwet verbiedt nu ook discriminatie vanwege seksualiteit

on

Artikel 1 van de Grondwet is uitgebreid. Dinsdag heeft de Eerste Kamer ingestemd met de toevoeging dat discriminatie op grond van seksuele gerichtheid voortaan expliciet verboden is.

56 senatoren stemden voor, 15 tegen.

Het was de tweede keer dat de senaat met het voorstel instemde en daarmee is het definitief aangenomen. Een wijziging van de grondwet moet altijd twee keer door de Tweede Kamer en twee keer door de Eerste Kamer worden aangenomen. De tweede keer is in beide Kamers zelfs een tweederdemeerderheid vereist.

Tot nu werd in artikel 1 van de grondwet discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook verboden. Maar initiatiefnemers D66, GroenLinks en PvdA vinden het van belang dat in dat rijtje ook handicap en seksuele gerichtheid worden verankerd.

Historisch

‘Je mag deze dag met recht historisch noemen’, zegt D66-Tweede Kamerlid Hammelburg tegen de NOS. ‘Een beperking, of op wie je verliefd wordt, mogen nooit reden zijn te worden buitengesloten’, zegt PvdA’er De Hoop. Bromet van GroenLinks noemt het ‘een belangrijke stap voorwaarts in het bestrijden van discriminatie’.

Naast deze drie partijen stemden ook VVD, CDA, SP, ChristenUnie, PvdD, 50Plus, Fractie-Otten en de OSF voor.

De SGP, PVV, FvD, Fractie-Nanninga en Fractie-Frentrop waren tegen.

Het voorstel is al in 2010 ingediend en werd in 2019 voor het eerst behandeld. De wet moet nu nog officieel ondertekend worden door de koning en de verantwoordelijk minister en worden gepubliceerd in de Staatscourant.

‘Een historische overwinning voor de regenbooggemeenschap’, zegt COC-voorzitter Astrid Oosenbrug in een eerste reactie. ‘Eindelijk worden LHBTI-rechten trots genoemd in artikel 1 en niet meer weggemoffeld’, aldus Oosenbrug.

Het COC pleit al bijna 20 jaar voor verankering van LHBTI-Plus-rechten in de Grondwet. De strijd begon in april 2004 met een oproep van aan de Tweede Kamer.

Pas in 2010 dienden D66, GroenLinks en PvdA een initiatiefwetsvoorstel in, dat niet op de benodigde tweederde meerderheid kon rekenen. Die kwam er na COC’s Regenboogakkoorden van 2017 en 2021 en een grote publieksactie in 2019 bij Pride Amsterdam (foto).

(Bron: NOS, COC; foto: Tom Knoflook COC)

