Engeland krijgt verbod op conversietherapie voor iedereen

In Engeland en Wales wordt gewerkt aan een verbod op het aanbieden van conversietherapieën voor iedereen. Daarmee wordt het strafbaar om te pogen om iemands seksualiteit of genderidentiteit te veranderen.

Aanvankelijk zou de wet niet gaan gelden voor conversietherapieën die zich richten op transgenders.

De regering was bang dat een verbod op conversietherapieën voor transgenders ‘onbedoelde gevolgen’ zou kunnen hebben voor leraren, ouders en therapeuten die kinderen helpen die worstelen met hun genderidentiteit.

Meer dan honderd organisaties protesteerden en kondigden aan uit protest weg te zullen blijven bij een internationale LHBTI-conferentie in Londen, die vervolgens niet door kon gaan.

‘We erkennen de kracht van het gevoel over de kwestie van schadelijke bekeringspraktijken en blijven ons inzetten om mensen tegen deze praktijken te beschermen en ervoor te zorgen dat ze hun leven kunnen leiden zonder de dreiging van schade of misbruik’, aldus de verantwoordelijk staatssecretaris Michelle Donelan.

Het is niet precies bekend hoe wijdverbreid de praktijk is in Groot-Brittannië , maar 5 procent van de 108.000 mensen die in 2018 op een Britse enquête reageerden, zei dat ze een vorm van conversietherapie hadden gekregen, terwijl 2 procent deze had ondergaan.

Van de transgender respondenten gaf 8 porcent aan conversietherapie aangeboden te hebben gekregen en zei 4 procent deze te hebben ondergaan.

